Bingöl'de 1 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada Genç ilçesi Yazkonağı köyü Sarı Su mevkiinde tarla içerisinde 3 farklı noktayı tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 3 farklı bölgede toplam 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ile ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Sinan Atan/İHA)