Bingöl'de 1 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri zehir tacirlerine büyük darbe indirdi. 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
3 FARKLI NOKTAYA OPERASYON DÜZENLENDİ
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada Genç ilçesi Yazkonağı köyü Sarı Su mevkiinde tarla içerisinde 3 farklı noktayı tespit ederek operasyon düzenledi.
148 KG KUBAR ESRAR İLE 1 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 3 farklı bölgede toplam 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.