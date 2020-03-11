Bingöl'de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bingöl'de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi - Haber
Bingöl, İŞKUR, Güncel

Bingöl'de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi

Bingöl'de İŞKUR aracılığıyla 147 kişinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edildiği bildirildi.

11.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:33
Bingöl'de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi

Bingöl'de İŞKUR aracılığıyla 147 kişinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edildiği bildirildi.


Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bingöl İl Müdürlüğü, Şubat ayı faaliyetlerini açıkladı.


Faaliyet raporunda yapılan açıklamada, "44 Kişi özel sektöre ait işyerlerinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiştir, 147 Kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir, 805 Kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir, 96 Özel sektöre ait işyeri ve 5 okul ziyaret edilmiştir, 137 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, 107 kişiye İstihdam Garantili Mesleki Eğitim kursları düzenlenmiştir. Mart ayı içerisinde Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, İşsizlik Sigortası İşlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, İşyeri Ziyaretleri ve İşe Yerleştirme hizmetlerimiz ve diğer iş ve işlemlerimiz devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı
Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı
KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti
KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Dilek Yaman Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Mart Futbol Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bingöl'de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:19:06. #1.15#