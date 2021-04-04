Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü
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Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü

Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL - Haberler | Güncel
Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan 'vaka oranı' haritasında 1 ay önce mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında olan, son tabloda ise turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller arasına geçen Bingöl, bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

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SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan 'vaka oranı' haritasında 1 ay önce mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında olan, son tabloda ise turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller arasına geçen Bingöl, bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, verilere göre 1 ay önce mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Bingöl'de, son haritaya göre vaka oranı, 27 Mart - 2 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 124,57 olarak belirlendi. Kentte, 4 haftanın ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Bingöl'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Ekiplerin, kent genelinde kısıtlama tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.


Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü
Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü
Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü
Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü
Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü
Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü
Bingöl'de 1 ay sonra kısıtlama; sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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