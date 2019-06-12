BİNGÖL Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı

Çöp konteynerinden sıçrayan yangın, evin çatısını yaktı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sokaktaki çöp konteynerinde başlayan yangın, yakındaki eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki, Ekrem Tunç'a ait evinin önündeki sokakta bulunan çöp konteyneri, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Konteynerdeki plastiklerin de tutuşmasıyla yayılan yangın, önce Tunç'un bahçesindeki ağaçlara, ardından evine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye sulama tankeri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Evin çatısının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA