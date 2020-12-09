Bingöl beyaza büründü
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Bingöl beyaza büründü

09.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:36

Bingöl karla beyaza büründü Bingöl'de etkili olan kar yağışı başta yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere şehri beyaza bürüdü.

Bingöl karla beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı başta yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere şehri beyaza bürüdü. Kar nedeniyle kentte 2 farklı kazada meydana geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı ilçelerde dün geceden başlayan kar, sabahın erken saatlerinde il merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının ardından şehir beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Karlıova ilçesinde de vatandaşlar vatandaşlar güne karla uyandı. Geceden yağan kar ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. İlçe esnafı iş yerlerini, sürücüler de araçlarını temizledi.

Karlıova'da çilenin başladığını aktaran vatandaşlardan Ahmet Ay, "Karlıova'da geç de olsa kar geldi. Kar, hem çile hem bereket hem de zorluktur. Bu çileyi çekmeye mecburuz artık. Kar yağışı güzel de devam ediyor. Kaç ay devam edeceğini de bilemiyoruz" dedi.

Kar nedeniyle kazalarda oldu

Öte yandan kar yağışı beraberinde kazaları da getirmeye başladı. Bingöl-Karlıova Karayolu Boncukgöze köyü mevkiinde bir kamyon, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada, sürücü yaralanmadan kurtuldu. Merkeze bağlı Sancak Beldesi yakınlarında da bir otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada ise 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl beyaza büründü
Bingöl beyaza büründü
Bingöl beyaza büründü
Bingöl beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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