Bingöl Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

25.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:00

Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konseyi işbirliği ile "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin sınavları öncesi moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amacıyla öğrencilere çorba ikram edildiği belirtildi.

Günde bin 400 öğrenciye hizmet verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bingöl Üniversite Öğrenci Konseyi işbirliğinde 'Çorbaya kal, büte kalma' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte final haftası dolayısıyla yoğun ders çalışma temposundaki öğrencilere sabah erken saatlerinde sıcak çorba ikram ediliyor. Geleneksel hale getirilen bu etkinlik vize ve final dönemlerinde sürdürülecektir. Sabahın erken saatlerinde üniversiteye gelen ve sıcacık çorba ile sabah mahmurluğunu üzerlerinden atan öğrencilerimizin mutluluğu yaptığımız etkinliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor."

Kaynak: AA