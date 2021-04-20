Bingöl Belediyesinden hizmet pasaportuyla yurt dışına gidenlerle ilgili açıklama Açıklaması

Bingöl Belediyesi, "Çevreye Duyarlı Bireyler Projesi" kapsamında hizmet damgalı (gri) pasaportla yurtdışına giden ve geri dönmeyenlerle ilgili kendilerine yönetilen iddiaları yalanladı.

Bingöl Belediyesi, "Çevreye Duyarlı Bireyler Projesi" kapsamında hizmet damgalı (gri) pasaportla yurtdışına giden ve geri dönmeyenlerle ilgili kendilerine yönetilen iddiaları yalanladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde bir dernek tarafından hazırlanan ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi işbirliğiyle yürütülen "Çevreye Duyarlı Bireyler" projesi kapsamında gri pasaportla yurtdışına giden ve geri dönmeyenlerle ilgili haberlerin ulusal, yerel ve sosyal medya organlarında sıklıkla paylaşıldığı anımsatıldı.

Söz konusu haber ve paylaşımlar üzerinden Bingöl Belediyesine yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Kamuoyu bilmelidir ki, Bingöl Belediyesinin bu proje ve soruşturma konusu olaylarla hiç bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

Bahse konu projenin bugüne kadar belediye meclisinde gündeme gelmediği gibi bu doğrultuda alınan hiçbir meclis kararı veya hayata geçirilen hiçbir projenin olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:

"İddiaların merkezinde yer alan Ali Ayrancı'nın Belediyemiz personeli olması üzerinden kurumumuzun itham edilmesi ve zan altında bırakılmasını kabul edilemez buluyor, olayın gündeme gelişinin hemen akabinde ilgili personel hakkında soruşturma başlatılıp, görevden uzaklaştırılmıştır. Yine bu personelin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştığı ve buna bağlı ileri sürülen çeşitli iddialar da tamamen asılsızdır. Bahse konu personel İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde değil uzunca zamandır Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktaydı. Başta belediyemiz olmak üzere ilimiz üzerinden yürütülen kirli ve bir o kadar mesnetsiz propagandalara itibar edilmemesini diliyor, bireysel suçların kurumlara ve topluma mal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş