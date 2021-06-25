Bingöl Belediyesi'nden 'su depolarınızı temizleyin' uyarısı
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Bingöl Belediyesi'nden 'su depolarınızı temizleyin' uyarısı

Bingöl Belediyesi'nden 'su depolarınızı temizleyin' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl Belediyesi, apartman ve iş yerlerinde bulunan su depolarının temizliği konusunda vatandaşları uyardı.

Bingöl Belediyesi, apartman ve iş yerlerinde bulunan su depolarının temizliği konusunda vatandaşları uyardı.

Bingöl Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden (BİSKİ) yapılan açıklamada, binaların su depolarının temizlenmesi ve su depoları olmayan apartmanların da su depolarını yaptırmaları gerektiği belirtildi.

İş yeri ve apartmanlarda bulunan su depolarının, sağlık için yılda en az iki kere temizlenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Dezenfektesi yapılmayan su depoları, insan sağlığını tehdit eden bakteri yuvası haline gelmiş bir durumdadır. Özellikle yaz aylarında bu bakteriler daha da çoğalarak hastalıklara davetiye çıkarıyor" denildi.

Açıklamanın devamında ise" Sağlık Bakanlığı tarafından apartman ve iş yerlerindeki depoların yılda iki kez temizletilmesi gerektiği belirtiliyor. Güvenli bir kapağı olmayan ve uzun süre dezenfektesi yapılmayan su depoları insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır"ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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