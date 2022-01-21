Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Haberler
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Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyorBİNGÖL Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bingöl'de belediye ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele ediyor.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

BİNGÖL Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bingöl'de belediye ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele ediyor.

Bingöl'de iki gün boyunca etkili olan Kar, kent merkezinde yer yer 1 metreyi aştı. Kar yağışının ardından çalışmalara başlayan Bingöl Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele ediyor. Kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında çalışma yapan belediye ekipleri, kepçelerle topladıkları karları kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor. 150 kişilik karla mücadele ekibi ve 25 adet araç ile çalışma yapan belediye ekipleri, gece gündüz demeden kar temizliği çalışmasını sürdürüyor.

Ekiplerin, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüreceği bildirdi.

Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Bingöl Belediyesi, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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