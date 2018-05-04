Bingöl Belediyesi 60 Girişimci Adayı İçin Kurs Açacak

Bingöl Belediyesinin Girişimcilik Atölyesi kapsamında KOSGEB işbirliğiyle 60 girişimci adayına yönelik iki girişimcilik kursu düzenleyeceği bildirildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı girişimcilik kursları düzenleneceği belirtildi.

Kurslara katılmak isteyen girişimci adaylarının E-Devlet üzerinden müracaat edebilecekleri belirtilen açıklamada, "Başvurular 13 Mayıs Pazar günü sona erecektir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra İlk kurs dersleri 18 Mayıs Cuma günü başlayıp, 21 Mayıs Pazartesi günü sona erecektir. İkinci kurs ise 24 Mayıs perşembe günü başlayıp, 27 Mayıs Pazar günü sona erecektir. Kurslara 30'ar kursiyer kabul edilecektir" denildi.

Bingöl Belediyesinin kendi işini kurmak isteyen girişimcilere destek olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada,"Girişimci adaylarına katkıda bulunmak amacıyla KOSGEB Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı girişimcilik kursları düzenlemeye devam ediyoruz. Uygulamalı girişimcilik eğitimleriyle hem kendi işini kurana destek veriyoruz hem de ilimizin ticari hayatına ve istihdam alanlarına katkıda bulunuyoruz"ifadelerine yer verildi.

80 girişimci iş yeri sahibi oldu

2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen kurslarda eğitimleri tamamlayarak belge sahibi olan 80 girişimcinin kendi iş yerini açtığı aktarılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında düzenlenen kurslarda toplamda 780 girişimci adayına eğitim verildi. Eğitimini başarıyla tamamlayarak belge sahibi olan adaylardan 80'i devlet desteğiyle kendi işini kurdu. Belediyemiz ve diğer kurumlarımızca düzenlenen kurslarda eğitimlerini tamamlayarak belge sahibi olan girişimci adaylarının oluşturduğu istihdam alanları, ilimizin ekonomisinin gelişmesi, refah ve yeni meslek kolları alanlarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda özellikle genç girişimcilerimizi ve farklı sektörlere yoğunlaşan girişimci adaylarımızı destekliyoruz. Girişimcilik kurslarının yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde gerek ekonomik faaliyetlere yönelik gerekse kültürel faaliyetlere yönelik kurslar düzenliyoruz. Girişimcilik, Su kabağı işlemeciliği, takı tasarım ve mis sabunu gibi kurslarla istihdam alanlarına yönelik kurslar düzenlerken, yamaç paraşütü, Muay Thai, Kur'an-ı Kerim, tiyatro, yazarlık, okuma yazma, Arapça, ney, keman ve bağlama gibi sosyal alanlara yönelik kurslar düzenliyoruz" diye bilgi verildi. - BİNGÖL