Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi vefat etti
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Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi vefat etti

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi vefat etti
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle 19 Ağustos'ta Bingöl'den Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 72 yaşındaki Arıkan, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yarın kılınacak cenaze namazının ardından Saadet Arıkan'ın naaşı, Yukarı Akpınar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek sosyal medya hesaplarından başsağlığı paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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