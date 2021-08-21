Bingöl Belediye Başkanı Arıkan'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti
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Bingöl Belediye Başkanı Arıkan'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, 19 Ağustos tarihinde rahatsızlığı artınca Bingöl Devlet Hastanesinden Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 2 gün boyunca tedavisi devam eden Başkan Arıkan'ın annesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Belediye Başkanı Arıkan annesi Saadet Arıkan'ın yarın memleketi Bingöl'de Yukarı Akpınar köyü mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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