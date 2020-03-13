Bingöl, Batman ve Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı Bingöl, Batman ve Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Bingöl, Batman ve Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Bingöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, Yeni Mahalle'deki özel halk otobüsü garajında bekleyen araçlarını sefer öncesi ilaçladı. Ekipler, daha sonra otobüs duraklarını da dezenfekte etti.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Kolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla su depoları, park ve bahçeler, cami ve okullarda da ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Virüsün etkisinin yok edilmesi için düzenli olarak toplu kullanım alanlarında ilaçlama çalışmasına devam edileceğini anlatan Kolak, "Genel şehir temizliği yapıyoruz. Allah'a çok şükür, Bingöl'de herhangi sıkıntı yok." dedi.

Batman

Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 56 yolcu otobüsü, 12 kişilik ekiple her gün temizleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha temiz ve hijyenik ortamda yolculuk yapmasını sağlamak için otobüslerin virüs ve bakterilere karşı detaylı şekilde temizlendiği bildirildi.



Açıklamada, "Belediye otobüslerinde köpüklü yıkama, ilaçlama, koltuk ve tutacak yerleri temizliğinin yanı sıra dış temizlik yapan ekiplerimiz, salgın hastalık, virüs ve bakterilere karşı tedbirleri elden bırakmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Şırnak

Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullar, camiler, resmi kurumlar, toplu taşıma araçları ile parklarda dezenfeksiyon yapıldı.

Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, koronavirüse karşı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdiklerini, bütün belediye personelini seferber ettiklerini bildirdi.

Belediye olarak önlemlerini aldıklarını ifade eden Gören, şunları kaydetti:

"Konuya ilişkin sürekli ilgili birimlerimizle toplantılar yapıyoruz. Vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışma yürütüyoruz. Banklar, ibadethaneler, okullar, çocuk oyun alanları gibi yerler dezenfekte edildi. Sıkı bir çalışmaya girdik, bütün belediye çalışanlarımız teyakkuzda. "

Kaynak: AA