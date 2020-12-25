Bingöl balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
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Bingöl balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

25.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:22
Bingöl balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Bingöl Üniversitesi, kentte üretilen balın coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu.

Bingöl Üniversitesi, kentte üretilen balın coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, yaptığı açıklamada, Bingöl balının yürüttükleri çalışma sonucunda iyi bir seviyeye geldiğini söyledi.

Bu ürünü tescillemek için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını ifade den Çapak, kenti arıcılıkta önemli bir merkez haline getireceklerini kaydetti.

Arıcılığın yörede bir çok insanın gelir kaynağı olduğunu dile getiren Çapak, "Bingöl bir taraftan yıllık yağış miktarı Karadeniz illerine yaklaşan değerlerde iken, diğer taraftan temmuz ve ağustos ayları sıcaklık değerleri güney illerine benzemektedir. Hem yıllık yağış miktarı hem de güneşli geçen gün sayısının fazla olması yöre florasını zengin kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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