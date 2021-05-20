Bingöl, Atatürk ve Gebze Teknik üniversitelerinin iş birliğiyle arıcılık ulusal düzeyde gelişecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Bingöl Üniversitesinde kurulan Arı ve Arı Ürünleri Ortak Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk ve Gebze Teknik üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarla arıcılığın gelişmesini sağlayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Bingöl Üniversitesinde kurulan Arı ve Arı Ürünleri Ortak Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk ve Gebze Teknik üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarla arıcılığın gelişmesini sağlayacak.

Merkez, YÖK'ün "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında pilot olarak belirlediği 5 üniversiteden biri olan Bingöl Üniversitesi koordinatörlüğünde kuruldu.

Arıcılık alanında önemli çalışmalar yürüten 3 üniversite, akademik, teknik ve idari alanda paylaşımda bulunarak arı ıslahı, propolis, polen, arı sütü, arı zehrinden yeni ürünler elde etme ve bunların üreticiler tarafından ticarileştirilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda arıcılığın ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla geliştirilmesi adına 3 üniversitenin yürüteceği çalışmalar, bölgenin kalkınmasına da katkı sunacak.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine, Türkiye'de arıcılıkla ilgili 5 Ortak Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunduğunu söyledi.

Arı ve arı ürünleriyle ilgili kurulan ilk ve tek merkezin, Atatürk ve Gebze Teknik üniversiteleriyle oluşturulduğunu anlatan Çapak, bu ortak merkezle 3 üniversitenin kendi iş gücünü, akademik birlikteliğini sağlayacağını kaydetti. Çapak, akademisyen ile idari ve teknik anlamda üniversitelerin altyapısının paylaşılacağını anlattı.

"Salgın sürecinde arıcılık daha önemli hale geldi"

Rektör Çapak, ortak merkezde sadece bölgeye değil Türkiye ve dünyaya da arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili hizmet sunabileceklerini düşündüğünü kaydetti.

Merkezde arıcılıkla ilgili bütün konularda çalışıldığını ifade eden Çapak, "Özellikle salgın sürecinde arıcılık, arı, arı ürünleri çok daha önemli hale geldi. Biz var olan ürünlerin dışında yeni ürünler elde etmek ve mümkünse yeni ürünlerle piyasada var olmak istiyoruz." dedi.

Üç üniversitenin güçlerini birleştirmesiyle yeni ürünlerin elde edilmesinin sağlanacağını anlatan Çapak, "Bu üniversiteler Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Fırat Kalkınma Ajansı gibi alanlara da ortak projeler verecek. Projelerle bölgesel ve ulusal kalkınma gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar sonuç vermeye başladı"

Pilot üniversite seçildikten bu yana birçok proje yürüttüklerini ve devam eden 27 projenin olduğunu kaydeden Çapak, çalışmaların sonuç vermeye başladığını dile getirdi.

Çapak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2016'nın sonlarında pilot üniversite seçildiğimizde Bingöl'de üretilen bal miktarı 873 tondu. Aradan geçen bu pilot üniversite süreciyle bunun 1800 tonun üzerine çıktığını görüyoruz. Türkiye'de Bingöl'ün bal üretme sırası ise 28'den 14'e yükseldi. Dolayısıyla 2007'den bu yana 1,5 kat bal üretimi artmış. TR bölgesi olarak kabul edilen Bingöl, Tunceli, Elazığ, Malatya'ya bakıldığında Bingöl'de üretilen bal miktarı diğer üç ilimizden daha fazla."

Arıcı sayısının ciddi anlamda arttığını anlatan Çapak, kayıtlı arıcıların yanında fiili çalışanların sayısının yükseldiğini vurguladı.

Çapak, "Hedefimiz bal üretimi, polen, propolis, arı sütü, arı zehri alanında Türkiye'de bir numara olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş