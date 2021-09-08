Bingöl aşı haritasında maviye yaklaşıyor

Bingöl aşı haritasında maviye yaklaşıyor Sağlık ekipleri esnafı gezdi, ikna edip aşı yaptı Aşı haritasında yüzde 66,8 ile oranı 'Sarı' renkte olan Bingöl'de korona virüs ile mücadele kapsamında aşı seferberliği sürerken, sağlık ekipleri esnafı gezerek ikna edip aşı yaptı.

Bingöl aşı haritasında maviye yaklaşıyor

Sağlık ekipleri esnafı gezdi, ikna edip aşı yaptı

BİNGÖL - Aşı haritasında yüzde 66,8 ile oranı 'Sarı' renkte olan Bingöl'de korona virüs ile mücadele kapsamında aşı seferberliği sürerken, sağlık ekipleri esnafı gezerek ikna edip aşı yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aşı haritasında yüzde 66,8 ile 'Sarı' renkte olan Bingöl'de günlük yaklaşık 3 bin kişi aşılanırken, mobil ekipler de esnafı gezerek aşılama çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda Genç ilçesinde çalışma yapan ekipler kahvehane, lokanta gibi işletmeleri gezerek hem ikna etti, hem de aşıladı.

Pandeminin başından bu yana gece gündüzlü çalıştıklarını belirten Doktor Mehmet Vural, esnafı gezerek aşılama yaptıklarını söyledi. Doktor Vural, "Pandeminin başından beri biz sağlık ekipleri olarak gece gündüz demeden sahadayız. Pandemiyi bitirmek için uğraşıyoruz. Aşı için de şu an çarşı Pazar demeden tüm esnafı, kahvehaneleri ve köyleri gezdik. Bingöl'de 17 bin kişi kaldı mavi kategoriye ulaşmak için ve çaba sarf ediyoruz sağlık ekipleri olarak. İnşallah inanıyorum ki halkımız da bize yardımcı olacaktır. Duyarlı bir şekilde aşılarını olup, toplum bağışıklığına katkıda bulunacaktır. Biz de mavi kategoriye geçip bu salgını bitirmek istiyoruz" dedi.

"İşlerden dolayı aşı olamamıştım bugün oldum çok mutluyum"

İşlerinin yoğunluğundan dolayı aşı olamadığını söyleyen esnaf Veysi Adanır, ilk doz aşısını olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Adanır, "İşlerin yoğunluğundan dolayı aşı olamadım. Bugün aşımın ilk dozunu oldum. Sağlık ekiplerine esnaf esnaf dolaştığından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İlçede düğün salonunda personel olan İdris Atan ise, "Covid-19 aşısı birinci dozunu olduk. Bize gelen misafirlere özellikle aşı olup olmadıklarını soruyoruz. Eğer olmuşlarsa sosyal mesafeyi koruyarak içeri alıyoruz. Ben de birinci doz aşımı oldum. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İkinci doz aşım geldiği zaman da yaptıracağım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi