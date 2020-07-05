Bingöl Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarında enerji üretimine başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarında enerji üretimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bingöl'de üretime alınan Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarına ilişkin, "Her iki santralimizin yılda 2,7 milyar kilovatsaatlik bir üretim kapasitesi söz konusu." dedi.

Bingöl Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarında enerji üretimine başlandı
05.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bingöl'de üretime alınan Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarına ilişkin, "Her iki santralimizin yılda 2,7 milyar kilovatsaatlik bir üretim kapasitesi söz konusu." dedi.

Bingöl'de düzenlenen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, yeni devreye alınan Aşağı Kalehan Barajı ve Hidro Elektrik Santrali'nin silindirle sıkıştırılmış beton barajlar kategorisinde dünya birincisi seçildiğini belirtti.

500 megavatlık güce sahip santralin 30 kilometre ilerisinde Yukarı Kale köyü santrali olduğunu ve 620 megavatlık santral kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Tancan, şöyle devam etti:

"Her iki santralimizin yılda 2,7 milyar kilovatsaatlik bir üretim kapasitesi söz konusu. Santraller yapılırken yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandı. Şu anda da yaklaşık 300 kişi işletme ağında santralde görev yapıyor. Bu santralin özeliklerinden birisi de silindir ile sıkıştırma alanında dünya birincisi ödülüne sahip olması, her iki santralimizin de ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve bize bu eseri kazandıran her iki yatırımcı şirketimize de tüm milletimiz adına, enerji camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum."

"Türkiye ekonomisine katma değer oluşturacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli iki barajın açılışına şahit olduklarını söyledi.

İki barajın sadece bölge ve Bingöl için değil ülkenin çok önemli kıymetli barajı olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin üretiminin yüzde birden fazlasını inşallah bu iki baraj tek başına gerçekleştirecek. Bir milyon civarında hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacak. Ülkemizin kalkınmasına büyük bir güç verecek. Yüzyıllarca boş yere akıp duran suyumuz böylece ülkemize katma değer üretmiş olacak. Her yıl yaklaşık bir milyar lira ülke ekonomisine katma değer oluşturacak. Üstelik bunlar milli bütçeden değil kamu-özel işbirliği dediğimiz modelle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya örnek olabilecek bir modelle geliştirildi. Milli bütçeden bir kuruş para çıkmadan özel sektör marifetiyle bunlar gerçekleştirilmiş ve ülkemize kazandırılmış oldu."

Yılmaz, hidroelektrik santrallerin aynı zamanda çevreci yatırımlar olduğunu, fosil yakıtlar yerine yenilebilir enerji olması yönüyle de çevreye katkıda bulunacağını, ülkenin karbon salınımını düşürerek daha temiz şekilde ülkenin enerjisini karşılayacağını ifade etti.

Türkiye'nin enerji bağımlısı ve enerji ithal eden bir ülke olduğunu anımsatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dev eserler aynı zamanda dışa bağımlılığımızı azaltan ve enerji ihtiyacımızı yerli kaynaklarla karşılayan eserler. Bu yönüyle de cari açığı düşüren yatırımlar. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın çok büyük bir kazanım. Allah hayırlı mübarek etsin. Bu dev eserlerin kazandırıldığı dönem aynı zamanda bölgemizde terörün azaldığı, güvenliğin pekiştiği bir dönem. İnşallah bu ortamda yeni yeni kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Bingöl'ümüz, bölgemizin kalkınması devam edecek. 2023 vizyonun Bingöl olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Koronavirüs döneminde çok başarılı bir performans ortaya koyan ülkemiz, başka ülkeler çok farklı sıkıntılar ve gündemlerle meşgul olurken çok şükür açılış üstüne açılışlar gerçekleştiriyor. İnşallah bu açılışlarla birlikte koronavirüs sonrası dönemde de devam eden atılımlarla birlikte Türkiye dünya ekonomisinde de hak ettiği yere gelmeye devam edecek."

Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, yüklenici firma yetkilileri Mehmet Cengiz ve Hayrettin Özaltın, diğer yetkililer ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Haber
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı Haber
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Haber
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Erdoğan Halife Hafter Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Cenk Eren Demet Akalın Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Çocuk Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Bingöl Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarında enerji üretimine başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 19:25:30. #1.15#
title