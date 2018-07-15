Bingöl Ak Partili Yılmaz Ohal'in Kaldırılması, Terörle Mücadeleyi Etkilemeyecek Hd

Ak Partili Yılmaz OHAL'in kaldırılması, terörle mücadeleyi etkilemeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OHAL'in kaldırılmasının terörle mücadeleyi zaafa uğratacağı ve zayıflayacağı anlamına gelmiediğini belirtirek, Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek dedi.

Bingöl Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bingöl'de basın toplanısı düzenleyen Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ mensuplarının amaçlarına ulaşamadığını dile getirerek, O gece, TBMM'nin bombalanması, milli iradenin temsil edildiği külliyenin bombalanması, bunlar aslında o girişimi yapanların niyetini en güzel ortaya koyan hadiselerdir. Belli bir şahsa veya partiye yönelik değil, milletimizin topyekun varlığına dönük bir kalkışmaydı. TBMM'ne yapılan saldırı, aslında bu darbecilerin niyetini çok açık ortaya koyuyor. Bunlar millet düşmanı, milli irade düşmanı ve dış odakların maşası olan yapılanmalardır. Çok şükür başarılı olamadılar. O Gece gerçekten destansı bir direniş gösterildi. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. OHAL'in kalkmasını da değerlendiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 2 yıldır OHAL bu nedenle uygulandı. Bu hain yapılanmayı ülkemizden söküp atmak için, kurumlarımızı bu yapılanmadan temizlemek için, diğer terör örgütlerine karşı bu OHAL imkanı kullanıldı. OHAL bildiğiniz gibi hukuki bir mekanizmadır. Anayasamızda ve uluslar arası hukukta olan bir mekanizmadır. Terörle daha etkin mücadele etmek için bu mekanizma kullanıldı. Şimdi artık bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde olağanüstü hal kaldırılacak. Bunun yerine mevcut hukuk sistemimiz içinde gerekli bir takım düzenlemeler de yapılarak terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zaafa uğrayacağı veya zayıflayacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin dünyada yaptıkları propagandalar da inşallah boşa çıkacaktır. Halkımız bu gerçekleri yakından görmüş, tanımıştır. Bundan sonra bu tür yapılanmaların hiçbir şekilde ülkemizde yer etmesi mümkün değildir. Bu şuurla gelecek nesillere bu değerlerimizi, tecrübelerimizi aktararak bu tehditlere karşı en sağlam şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."