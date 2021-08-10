Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmet modellerinin tanıtımı yapıldı
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Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmet modellerinin tanıtımı yapıldı

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmet modellerinin tanıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hizmet modelleri tanıtımı gerçekleştirildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hizmet modelleri tanıtımı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Çocuk Evleri Sitesi'nde toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, yıllar içerisinde yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kurumları tarafından hizmete sunulması planlanan Bingöl Engelsiz Yaşam Köyü ile ilgili gerekli projelerin hazırlanması ve kente faydalarının araştırılması amacıyla fizibilite çalışması yapıldığını dile getiren Polat, bu kapsamda Fırat Kalkınma Ajansına sundukları projenin destek almaya hak kazandığını aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kalkınma Ajansları aracılığıyla yürüttüğü 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na da (SOGEP) "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor" projesi ile başvuruda bulunduklarını belirten Polat, şöyle konuştu:

"Bu projemiz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezilerinde hizmet alan kadınlara yönelik istihdamı arttırmak ve kadının ekonomik güçlenmesini sağlayarak sosyal ve ekonomik risklerden korumak amaçlanmaktadır. Bu proje ile Bingöl il merkezi ve ilçelerinde faaliyet yürüten 5 aile destek merkezinde atölyeler oluşturularak kadınlara yönelik epoksi reçine, keçe tablo, stilistlik, modelistlik, bakır işlemeciliği, deri ayakkabı ve çantacılık kurslarının açılması hedeflenmektedir."

Programda, aile, çocuk, toplum, şehit yakınları, gazilere sunulan hizmet faaliyetleri, evlat edinme, koruyucu aile, kadın hizmetler, hakkında sunum yapıldı.

Ayrıca, intihar olaylarının önlemesine yönelik yürütülen tedbirlere ilişkin faaliyetler anlatıldı ve bu noktada medyanın doğru tavrının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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