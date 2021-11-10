Bingöl AFAD ve SAR ekipleri Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı - Haberler
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Bingöl AFAD ve SAR ekipleri Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl AFAD ve SAR ekipleri Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Malatya'da çöken bina için giden AFAD ve SAR ekipleri çalışmaların sonlaması ile Bingöl'e döndü.

MALATYA (İHA) - Malatya'da çöken bina için giden Afad ve SAR ekipleri çalışmaların sonlaması ile Bingöl'e döndü.

Malatya'da dün 16.50'de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Kurtarma çalışmalarına destek için giden Bingöl AFAD ve SAR ekipleri çalışmaların tamamlanması ile geri dönüş yaptı.

SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ramazan Küçükhazar, "Allah ülkemizi benzer felaketlerden korusun. Biz SAR ekipleri olarak uzman kadro ve gönüllülerimizle birlikte her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Bingöl AFAD ve SAR ekipleri Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Bingöl AFAD ve SAR ekipleri Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

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