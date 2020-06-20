BİNGÖL 5 GÜN SONRA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILAN 'AFAD' VE 'UMKE'YE SICAK YUVA
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BİNGÖL 5 GÜN SONRA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILAN 'AFAD' VE 'UMKE'YE SICAK YUVA

BİNGÖL'de meydana gelen 5.7'lik depremde, Elmalı köyünde yıkılan evin enkazı altında kalan anne kedi öldü, yavru 2 kedi ise 5 gün sonra Mazlum Adıbelli (18) tarafından sağ çıkarıldı.

20.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:32

BİNGÖL'de meydana gelen 5.7'lik depremde, Elmalı köyünde yıkılan evin enkazı altında kalan anne kedi öldü, yavru 2 kedi ise 5 gün sonra Mazlum Adıbelli (18) tarafından sağ çıkarıldı. Kedilerden 'AFAD' ismi verilen Mazlum Adıbelli tarafından, 'UMKE' ismi verilen ise Fatih Adıbelli (17) tarafından sahiplenildi.

Bingöl'de, pazar günü merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesi Elmalı köyünde yıkılan evin enkazı altında kalan anne kedi öldü, sağ kalan yavru 2 kedi ise 5 gün sonra iş makinası operatörü Mazlum Adıbelli tarafından kurtarıldı. Adıbelli, açlıktan ölmek üzere olan kedileri eve götürüp, süt verdi. Kedilerden 'AFAD' ismi verileni Mazlum Adıbelli, 'UMKE' ismi verilen diğerini ise Fatih Adıbelli sahiplendi. 'AFAD'ı İbiş mezrasında, 'UMKE'yi de Yukarı Salkımlar mezrasında sıcak ortamda besleyen akraba gençler, sahiplendikleri kedilere gözleri gibi bakıyor.

'EVİMİZDEKİ KEDİ DE, 'AFAD'A SAHİP ÇIKTI'

Enkaz kaldırma çalışması sırasında kedi sesi duyduğunu ve iş makinasını kapatarak, sesin geldiği yöne gittiğini belirten Mazlum Adıbelli, "Sağ 2 kedi yavrusu gördük. Saman torbaları, onların üzerine düşmüştü. Hemen oradan çıkarıp eve getirdik. Süt içirdik. Birine 'AFAD' ismini koyduk. Evimizde bir kedi daha var. Onun yanına verdik. Kedimiz onu hem koruyor hem de sahip çıktı. O artık bize emanet" dedi.

BİNGÖL 5 GÜN SONRA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILAN 'AFAD' VE 'UMKE'YE SICAK YUVA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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