Bingöl 32. Ahilik Haftası kutlandı

17.09.2019 17:34

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Ahilik, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamd vardır, şükür vardır, kanaat vardır" dedi.



Bingöl'de 32. Ahilik Haftası Kutlama programı Kültür Merkezinde düzenlendi.Programa, Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Kolak, Ticaret İl Müdürü Abdulvahab Tanık, ESOB Başkanı Ali Bayram, kurum müdürleri, STK Temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli vatandaş katıldı.



Ahilik temelinin 13. Yüzyılda atıldığını belirten Vali Kadir Ekinci, "Ahilik teşkilatı, 13. yüzyılda temelleri atılan ve iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi değerler üzerinden yüzümüzü ağartan, başımızı dik kılan bir medeniyet projesidir. Ahilik, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamd vardır, şükür vardır, kanaat vardır. Ahilik sadece ticari bir meşguliyet değildir, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin, kültürümüzün muhafızıdır. Toplumsal dokunun, sosyal dayanışma ve adaletin teminatıdır. En önemlisi de esnafımız, güvenilirliğin, dürüstlüğün, emin olma sıfatının simgesidir. Selçuklu Devletinde, Osmanlı Devletinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de esnaf ve sanatkarlarımız toplumun ana omurgası, kültürümüzün taşıyıcı kolonları olmuş ve olmayı da sürdürmektedirler" dedi.



Türkiye'nin ekonomik merkezli bir operasyona tabi tutulmak istendiğine de değinen Vali Ekinci, "Elbette bütün toplumlarda zaman zaman farklı sıkıntılar olacaktır. Bugün de ülkemiz içeriden ve dışarıdan özellikle ekonomi merkezli bir operasyona tabi tutulmak ve terbiye edilmek istenmektedir. Hamdolsun hem geçmişte hem de bugün, esnaf ve sanatkarlarımız basiretli, dirayetli duruşları ve köklü dayanışma gelenekleri ile yaşadığımız zorlukları aşma ve feraha ulaşma konusunda çok büyük katkıları sunmuşlardır. Onun için, kökleri toprağın dalları ise gökyüzünün derinliklerine uzanan bu tür yapıları ne kadar güçlü tutarsak ve bir okul görevi gören bu kurumları yeni nesillere ne kadar güçlü aktarabilirsek geleceğimize de o derece güvenle bakarız. Her daim hakka ve hakikate tanıklık eden ve daima iyiliğin gören gözü, tutan eli olan ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha da zenginleştirerek, sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Programda, Yılın Ahisine, kalfasına ve çırağına plaket, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de hediyeler verildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA