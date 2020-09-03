BİNGÖL 17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kamerada
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BİNGÖL 17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kamerada

17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kameradaBİNGÖL'de, balkonun camlarını silerken, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan düşen Merve Ağırbaş (17) ağır yaralandı.

03.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:04

17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kamerada

BİNGÖL'de, balkonun camlarını silerken, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan düşen Merve Ağırbaş (17) ağır yaralandı. Merve'nin düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ailesiyle 4'üncü katta oturan Merve Ağırbaş, balkonun camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Merve'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun kritik olduğu ve Elazığ Fırat Üniversitesi Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Merve Ağırbaş'ın balkondan düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİNGÖL 17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kamerada

Kaynak: DHA

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