'Bingazi Teröristlerden Kurtarıldı"

– Cihatçıların üç yıl önce kontrolünü ele geçirdikleri Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'nin cihatçılardan geri alındığı açıklandı.



İsveç basınında yer alan haberlere göre Uluslararası toplumun Libya'nın yasal temsilcisi olarak tanıdı Libya Temsilciler Meclisi'nin 2015 yılında Ulusal Ordu komutanlığına atadığı General Khalifa Belqasim Haftar dün Libya televizyonunda yaptığı konuşmada Bingazinin kurtarıldığını açıkladı.



General Khalifa Belqasim Haftar yaptığı televizyon konuşmasında "Üçyıldır terörizme ve onun ajanlarına karşı devam eden mücadelenin sonunda Bingazi'nin kurtuluşunu ilan ediyorum.



"Bugün Bingazi yeni bir barış, güvenlik, uzlaşma ve yeniden yapılanma dönemine giriyor." diye konuştu. - Stockholm