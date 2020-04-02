Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu
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Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu

Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti.

02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu

Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti.

Yüzde 40 ve üzeri engelliler ile 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara ödenecek olan ek biner lira, PTT şubelerinden verilecek. Yetkililerin açıklamalarının ardından birçok vatandaş ise konuyu yanlış anlayıp muhtarlıklara akın etti. Muhtarlar, gelen vatandaşların 'herkese ek para verilecek' düşüncesiyle kapılarını aşındırdıklarını söyledi. Çok sayıda vatandaşın muhtarlıklara gelmesi nedeniyle muhtarlar da yoğun baskı altına girdiklerini belirtti.

"Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar"

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıkgöz, birçok vatandaşın yardım konusunu yanlış anlayarak muhtarlıklara akın ettiğini ifade ederek, "Yüzlerce vatandaşımız bugün muhtarlığımıza gelerek 'verilecek olan yardım için isim yazdırmak istiyoruz' dediler. Ancak vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar. Herkesin verilecek bu ek biner liralık yardımdan faydalanabileceğini düşünmüşler. Biz de buraya gelen vatandaşlarımıza durumu anlattık. Bakanlığımız sadece yüzde 40 ve üzerinde engellilik durumu olanlar ile 65 yaş üstü maaşı alan vatandaşlarımıza bu yardımı yapacak. Diğer muhtarlıklarımıza da birçok vatandaş gelip bu konuyu soruyormuş. Biz de buradan vatandaşlarımıza seslenip işin doğrusunu anlatmak istedik" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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