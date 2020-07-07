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Binek otomobil ihracatında 2 aylık duraklamanın ardından gaza basıldı

Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta yaşanan düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçti.

Binek otomobil ihracatında 2 aylık duraklamanın ardından gaza basıldı
07.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:38

Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta yaşanan düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından binek otomobillerin ocak-haziran ihracatı 4 milyar 295 milyon 797 bin dolar oldu.

Otomotiv sektörünün toplam ihracatında yüzde 40'lık paya sahip binek otomobilin dış satımı, haziranda Kovid-19 salgını öncesi ihracat rakamlarına yaklaştı.

Geçen yılın haziran ayında 865 milyon dolarlık binek otomobil ihracatı yapılırken bu rakam 2020'nin aynı döneminde 785 milyon 25 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İsrail'e yüzde 166'lık ihracat artışı

Sektör, haziranda en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım geçen yıla göre yüzde 31,77 azalışla 154 milyon 870 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 20 artarak 75 milyon 76 bin dolardan, 90 milyon 150 bin dolara yükseldi.

İhracatta 3. sırada yer alan İsrail'e dış satım yüzde 166 artış gösterdi. Bu ülkeye ihracat 23 milyon 654 bin dolardan, 62 milyon 984 bin dolara çıktı.

Mısır ve Bulgaristan'a yüzde 100'ün üzerinde artışlar

Sektörün geçen yıl 25 milyon 98 bin dolarlık binek otomobil ihraç ettiği Slovenya'ya bu yılın aynı döneminde 40 milyon 267 bin dolarlık ürün gönderildi. Slovenya'ya ihracat yüzde 60'lık artışla dikkati çekti.

Otomotiv sektörünün Mısır'a ihracatı ise yüzde 163 artarak 13 milyon 812 bin dolardan, 36 milyon 316 bin dolara ulaştı.

İhracat artışlarında dikkati çeken bir diğer ülke ise Bulgaristan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 117 artış göstererek 6 milyon 550 bin dolardan, 14 milyon 205 bin dolara geldi.

Kaynak: AA

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