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Türkiye, İhracat, Ekonomi

Binek otomobil ihracatı "tam gaz" devam ediyor

Türkiye'nin ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 20 artarak 2 milyar 116 milyon 739 bin dolar oldu.

09.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
Binek otomobil ihracatı

Türkiye'nin ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 20 artarak 2 milyar 116 milyon 739 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü 2020'nin ocak-şubat aylarında 4 milyar 923 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından binek otomobillerin ocak-şubat ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,80 artış kaydedildi. Ocak-şubat dönemindeki 2 milyar 116 milyon 739 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 43'ünü oluşturdu.

Fransa'ya ihracatta yüzde 49'luk artış

Sektör, ocak-şubat döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım yüzde 49,57 artarak 213 milyon 708 bin dolardan 319 milyon 637 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan İtalya'ya ihracat yüzde 23 artışla 192 milyon 323 bin dolardan 236 milyon 521 bin dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan İngiltere'ye ise 217 milyon 692 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Sektör ayrıca Almanya'ya 200 milyon 956 bin, İspanya'ya 200 milyon 777 bin, Belçika'ya 100 milyon 481 bin dolarlık ihracat rakamlarına ulaştı.

Mısır, Danimarka ve BAE'ye ciddi ihracat artışları

Geçen yılın ocak-şubat döneminde Mısır'a 16 milyon 611 bin dolarlık binek otomobil ihraç eden sektörün söz konusu ülkeye dış satımı, bu yılın aynı aylarında yüzde 294'lük yükselişle 65 milyon 578 bin dolar olarak gerçekleşti.

Danimarka'ya dış satımda da yüzde 201,86 artış kaydedilerek, bu ülkeye ihracat 6 milyon 79 bin dolardan 18 milyon 352 bin dolara yükseldi.

Sektörün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dış satımı ise yüzde 134,26 yükselişle 5 milyon 94 bin dolardan 11 milyon 935 bin dolara ulaştı.

Bu arada, geçen yılın ocak-şubat döneminde hiç binek otomobil ihraç edilmeyen Suudi Arabistan'a ise 12 milyon 1118 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Kaynak: AA

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