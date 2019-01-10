Bine Yakın Araç 20 Gündür Gürbulak Sınır Kapısı'nda Bekliyor

MERSİN (İHA) – Mersin'deki uluslararası taşımacılık sektörü temsilcileri, Özbekistan taşımalarında geçiş belgesi konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözülmesini istedi. MTSO Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Hasan Büyük, Özbekistan taşımalarında yeterli geçiş belgesi olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle Özbekistan üzerinden taşıma yapılan Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan dahil 4 ülke ile ihracatın durduğunu öne sürerek, acil çözüm beklediklerini söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 20 No'lu Komite Başkanı Hasan Büyük, bir açıklama yaparak, sektörde yaşanan gelişmeleri ve sorunları değerlendirdi. 2019 yılına artan mali yüklerle girdiklerini ifade eden Büyük, motorlu taşıtlar vergisinden işçi maliyetlerine, yakıtlardan yedek parça fiyatlarına kadar faaliyetlerinin her alanında maliyet artışı yaşandığını söyledi. Artan maliyetleri karşılamakta zorlandıklarını vurgulayan Büyük, "2019 yılında yükümüz daha da ağırlaştı, ayakta kalmak giderek zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bine yakın aracımız 20 gündür sınır kapısında bekliyor"

Türk cumhuriyetlerine çalışan firmaların ciddi sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden Büyük, "Mevcut durumda Özbekistan'a yeterli sayıda geçiş belgesine sahip olmamamız nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı'nda bine yakın aracımız 20 gündür bekliyor. Bu şoförlerimizin mazotları çalındı, dolapları kırıldı, erzakları yok, perişan haldeler. Hükümetler arasında vakit kaybedilmeden bu geçiş belgesi sorununa çözüm bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Bir yıl içinde yaklaşık 17-18 bin arası geçiş belgesine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Büyük, belgelerin bir şekilde verildiğini, ancak bin ya da 2 bin adet gibi az sayılarda gönderilip firmaların uzun süre bekletildiğini kaydetti. Uzun süren beklemeler nedeniyle sınır kapılarında yığılmalar yaşandığını, şoförlerin mağduriyeti yanında firmaların da mağdur olduğunu belirten Büyük, şöyle devam etti:

"Taşımasını gerçekleştirdiğimiz şirketlere verdiğimiz teslim süresi taahhüdümüzü yerine getiremiyoruz. Malı zamanında teslim edemememiz nedeniyle hem ciddi ek cezalar ödüyoruz hem de itibarımız zedeleniyor. Artık bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz."

"4 ülke ile ticaretimiz durma noktasına geldi"

Yalnızca Özbekistan taşımaları değil, Özbekistan üzerinden yola devam etmek durumunda oldukları Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan'a da gidemediklerini anlatan Büyük, bu nedenle 4 ülke ile ticaretin durma noktasına geldiğini söyledi. Ekonomik durgunluğun yaşandığı günümüzde pazar kaybetmeyi kimsenin istemeyeceğini vurgulayan Büyük, sorunun acil olarak hükümetler nezdinde çözülmesini beklediklerini dile getirdi. 2019 yılı belgelerinin başvurularının çok önce yapılmış olmasına rağmen halen ellerine ulaşmadığını belirten Büyük, çözüm olarak İran üzerinden taşıma yolunu seçtiklerini, ancak bu durumda da hem araç başına yaklaşık 2 bin dolar zarar ettiklerini hem de teslim sürelerinin yine uzaması nedeniyle rekabette geri plana düştüklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA