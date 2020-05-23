Bindikleri motosikletle bahçe duvarına çarpan iki kişi yaralandı
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Bindikleri motosikletle bahçe duvarına çarpan iki kişi yaralandı

Adana'da bindikleri motosikletle bahçe duvarına çarpan iki kişi yaralandı.

Bindikleri motosikletle bahçe duvarına çarpan iki kişi yaralandı
23.05.2020 00:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:38

Adana'da bindikleri motosikletle bahçe duvarına çarpan iki kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde İbrahim T. idaresindeki plakasız motosiklet, bir binanın bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile arkasında oturan Kadir A, yaralandı. Yaralılar ambulansla Seyhan ve Çukurova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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