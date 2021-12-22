Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arıza yapan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arıza yapan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında botlarının motorunun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayan bir gruptan yardım çağrısı aldı.

Ekipler bunun üzerine bölgeye intikal edip botun içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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