Bindiğim Arabamı Değil, Yaptığım Yatırımları Konuşsunlar



İstanbul'un Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde milyon dolarlık yatırımlarla genç yaşında adından söz ettiren iş adamı, gayrimenkul ve inşaat sektörüne taze kan pompalayan isimlerden biri olmasının yanı sıra bir kaç gazetecinin bindiği arabaları haber yapmasının ardından da ''Türkiye'de ve yurt dışında bu sektörde milyonluk yatırımlar ve çok başarılı işler yapıyoruz, sektöre kan pompalıyoruz bu ekonomi haberleriyle değil de bindiğim arabalarla haber yapıldığında diyecek bir şey bulamıyorum'' diyor.

28 YAŞINDA YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye'nin yeni nesil iş adamlarından Enes Su, yüzlerce kişiye iş istihdamı sağladığı Semerkant A.Ş bünyesinde, kendisine gelen hiç bir sosyal sorumluluk projesi ve yardım taleplerini de geri çevirmeyen duyarlı iş adamları listesinde gösteriliyor.