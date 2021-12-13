Bindiği taksiyi gasp eden şahıs yakalandı

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bindiği taksiyi gasp ederek kaçan şahıs, polisin kovalamacası neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, taksiyle Sungurlu ilçesine gelen Ö.Y., bindiği taksinin şoförü A.A.'yı darp etmeye başladı. Daha sonra taksiyi gasp eden Ö.Y., kaçmaya başladı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde Ö.Y., Koparan mevki'inde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

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