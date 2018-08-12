Bindiği Bisikletin Demiri Bacaklarının Arasına Saplandı

GAZİANTEP'te Berat K.'nın (4), bacaklarının arasına saplanan bisikletin arka bölümündeki sepetin demiri hastanede operasyonla çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Pir Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletin arka bölümündeki sepetin demiri, bilinmeyen nedenle Berat K.'nın bacaklarının arasına saplandı. Çevredeki vatandaşların çabası sonuç vermeyince durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat K.'nın bacaklarının arasındaki demir operasyonla çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Gaziantep