Binbir Surat lakaplı dolandırıcı yakalandı : "Kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası var"
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Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Binbir Surat lakaplı dolandırıcı yakalandı : "Kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası var"

Binbir Surat lakaplı dolandırıcı yakalandı : "Kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası var" Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından "Binbir Surat" lakaplı Serkan Onur Ö. isimli suçlu yakalandı.

19.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:30
Binbir Surat lakaplı dolandırıcı yakalandı : 'Kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası var'

Binbir Surat lakaplı dolandırıcı yakalandı : "Kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası var"

ANKARA - Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından "Binbir Surat" lakaplı Serkan Onur Ö. isimli suçlu yakalandı.

Başkentte Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri "Binbir surat" lakaplı dolandırıcıyı yakaladı. Bir süredir takipte olunan şüpheli polisin menziline bir kez daha girdi ancak bu sefer kaçamadı. Yenimahalle ilçesinden başlayan takip, Çankaya İncek TOKİ 2. Etap'ta sona erdi. İnsanları çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle kandıran, ticareti usulüne aykırı terk ederek vatandaşı zarar ettiren ve özel belgede sahtecilik suçlarını işleyen 1980 doğumlu Serkan Onur Ö. isimli suçlu yakayı ele verdi.

Suçlunun üzerinde yapılan aramada, Erhan Boz adına fotoğrafı kendisine benzeyen sahte sürücü belgesi çıktı. Serkan Onur Ö.'nün hakkında yapılan araştırmada İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Denizli, Edirne, Antalya, Elazığı, Cizre, Bursa, Alanya, Çanakkale, Bandırma, Zonguldak, Adana, Turgutlu, Nazilli, Menderes, Giresun, Adıyaman, Çorlu, Bakırköy, Ergani, Küçükçekmece, Karşıyaka Beykoz, Ankara Batı Yerel, Silivri Mahkemeleri ve İlamat Masalarınca, hakkında hakkında 36 bin 193 adet müzekkere, 383 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 55 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 17 bin 40 TL para cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Azılı suçlu emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Binbir Surat lakaplı dolandırıcı yakalandı : 'Kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası var'

Kaynak: İHA

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Binbir Surat lakaplı dolandırıcı yakalandı : "Kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası var"

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