Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
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Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti

Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Tuzla'da gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşları binbin adı verilen elektrikli scooterlarıyla ziyaret etti.

İstanbul Tuzla'da gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşları binbin adı verilen elektrikli scooterlarıyla ziyaret etti. Gençler, hem bayramlaştı hem de çikolata ve kolonya dağıttı.

Ramazan Bayramı'nda bu yıl da büyükler ziyaret edilemedi. Bu kapsamda, Tuzla Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ile gençleri buluşturdu. Binbin adı verilen elektrikli scooterlar ile mahalle mahalle gezen gençler, bayramlık hediyeler dağıttı. İyi bayramlar dileyerek 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin kapılarını çalan gençler, tam kapanma döneminde, büyüklere yalnız olmadıklarını hissettirdi. Vatandaşların bayramını kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın bayramını tebrik etmek için genç kuşakla onları buluşturduk. Tam kapanmaya rağmen bayramı yaşayabilmeleri adına güzel bir etkinlik oldu. Onları yalnız hissettirmeyeceğiz" dedi.

BÜYÜKLERİMİZLE BAYRAMLAŞMAK HEM İNSANİ HEM İSLAMİ GÖREVİMİZ

"Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" diyen Yazıcı, "Ülkemiz, milletimiz, Filistin'deki bütün kardeşlerimize hayırlı bayramların nasip olmasını diliyorum. Büyüklerimizi de düşünmek ve genç kuşaklarla beraber onların bayramlarını tebrik etmek bizim hem insani hem islami görevimiz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara onların da sevdikleriyle beraber girmeyi inşallah nasip eder. Pandemisiz, tam kapanma olmadan, hep beraber yine ellerini öpeceğimiz günlerde inşallah buluşabiliriz. Biz hazırız, her an, her dakika yanlarında olduğumuzu söyleyebilirim. Bayramda da, bir ömür boyu da yanlarında olacağız" diye konuştu.

"ESKİ BAYRAMLARA DÖNELİM"

Gönüllü gençlerin kapısını çaldığı ilçe sakini, "Bayram zor geçiyor. Kimseyi göremiyoruz. Çocuklar camdan gelip bakıyor. 'Nasılsın, iyi misin?' diyip gidiyorlar. Gelenimiz yok, görüşemiyoruz kimseyle. Allah sağlık sıhhat versin, hep iyi olalım. Kimse kimseyle bayramlaşamıyor. Eski bayramlara, kandillere dönelim. Hayırlı bayramlar olsun" dedi.

İlçe sakini Gülgühan Göçmenli ise, "Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Hayırlı bayramlar olsun. Koronavirüsü dünyayla beraber biz de kabul ettik, bekliyoruz. Allah hepimize hayırlısını nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, "Evlatlarımızdan yine uzaktayız ama bu da kader... Bu günler de elbet geçecek. Herkese iyi bayramlar" diye konuştu.


Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti
Binbin ile 65 yaş üstüne bayram ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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