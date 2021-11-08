Binayı ateşe veren kapıcı ikinci kez adliyede

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de işten çıkarıldığı gerekçesiyle kapıcı olarak çalıştığı bloğun çatı katında yangın çıkarttığı iddia edilen kapıcı, yeni bulgular doğrultusunda tekrar gözaltına alınarak adliyeye ikinci kez sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitenin 11 katlı bir bloğunun çatı katında çıkan yangının kapıcı olarak çalışan Yunus Emre A.'nın iş akdinin feshedilmesine sinirlenince çıkarttığı iddia edilmişti. Gözaltına alınan ve dün 'Kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olmak' suçlarından adliyeye sevk edilen kapıcı Yunus Emre A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yeni deliller doğrultusunda tekrar gözaltına alındı

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu zorlukla kontrol altına alınan yangının ardından yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 66 dairelik blokta araştırma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda kapıcı Yunus Emre A.'nın, yangının hemen söndürülmesini engellemek için yangın söndürme sistemini kapattığı öğrenildi. Gelişmeler doğrultusunda tekrar gözaltına alınan kapıcı, bugün tekrar adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR