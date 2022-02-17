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Binaya Çarpan Tanker Patladı

DailyMotion.com - Güncel
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New York, Long Island'daki bir mağazanın binasına gece yarısı bir tanker çarptı.

New York, Long Island'daki bir mağazanın binasına gece yarısı bir tanker çarptı. 17 ton akaryakıt taşıyan tanker çarpmanın etkisiyle patlayarak alev aldı. Araçtan sağ kurtulmayı başaran sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.

Yangına müdahale eden itfaiyeciler arasından üçü yanık nedeniyle hastanede tedavi altında. Bölgedeki bazı yolların kapanmasına neden olan olayda, facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor

DailyMotion.com - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, New York, Tanker, Güncel, Haberler

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