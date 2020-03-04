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“Binasını kendisini yapmak isteyen maliklerden KDV alınmasın”

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak adına binasını kendi imkanları ile yaptırmak isteyen mülk sahiplerinden KDV alınmasın.

04.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:32
“Binasını kendisini yapmak isteyen maliklerden KDV alınmasın”

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak adına binasını kendi imkanları ile yaptırmak isteyen mülk sahiplerinden KDV alınmasın. Kat karşılığı yapılacak inşaatlarda KDV indirimine gidilsin" önerisinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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