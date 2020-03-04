“Binasını kendisini yapmak isteyen maliklerden KDV alınmasın”
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak adına binasını kendi imkanları ile yaptırmak isteyen mülk sahiplerinden KDV alınmasın.
04.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:32
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak adına binasını kendi imkanları ile yaptırmak isteyen mülk sahiplerinden KDV alınmasın. Kat karşılığı yapılacak inşaatlarda KDV indirimine gidilsin" önerisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com