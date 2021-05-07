Binanın yıkılma anı korkuttu
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Binanın yıkılma anı korkuttu

Binanın yıkılma anı korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eski hizmet binasında yıkım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eski hizmet binasında yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım sırasında binadan kopan bloğun devrilme anı korkuya neden oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak ve yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkım kararı verilen hizmet binasının yıkım çalışmaları sürüyor. İş makineleri ile yıkımı devam eden çalışmalar sırasında binadan kopan bir bloğun devrilme anı korkuya neden oldu. Bloğun üzerine düştüğü bir ağaç devrilirken, iş makinesi operatörü ise bölgeden hızla uzaklaştı. Devrilme anı ve sonrasında görülen toz bulutu kameraya yansıdı. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede vatandaşlar, yıkımın bir an önce bitirilmesini istedi. - ŞANLIURFA

Binanın yıkılma anı korkuttu
Binanın yıkılma anı korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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