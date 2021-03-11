Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

11.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:53

Son dakika habere göre Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Seval sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın giriş katından duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında da çevredeki vatandaşlar panik yapıp sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yaparken, bazı eşyaları ise yeniden bir yangına sebebiyet vermemesi için dışarıya çıkardı. Yangında, daire kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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