Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

21.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:24
Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

İZMİT'te, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İZMİT'te, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında Ramazan Sülün ve ailesinin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede daireyi sardı. Sülün ve ailesi apartmanda yaşayan diğer kişileri de uyararak binayı terk etti. Daireden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Arda Turan Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Türk Şehit Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 19:24:35. #1.16#
title