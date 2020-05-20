Binanın duvarları arasında mahsur kalan yavru serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı Binanın duvarları arasında mahsur kalan yavru serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye erleri tarafından su verilen serçe daha sonra doğal ortama bırakıldı Kahramanmaraş'ta bir binanın duvarları arasında mahsur kalan yavru serçenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Binanın duvarları arasında mahsur kalan yavru serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye erleri tarafından su verilen serçe daha sonra doğal ortama bırakıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir binanın duvarları arasında mahsur kalan yavru serçenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesinde yaşandı. Yavru bir serçenin bir binanın duvarında mahsur kaldığını gören çevredekiler, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme merdiveni yardımıyla yavru serçeyi mahsur kaldığı yerden indirdi. İtfaiye erleri tarafından su verilen serçe daha sonra doğal ortama bırakıldı. Kaynak: İHA