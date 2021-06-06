MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
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MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi.

MERSİN'de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kaldığı çatıdan kendini boşluğa bırakan kişi, 5'inci katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi aşağıya sarkarak 5'inci kat balkonuna inmeye çalıştı. Binanın çatısından sarkan kişiyi görenler ise yaşanan korku dolu anları heyecanla izledi. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen kişi, ardından kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin endişe içirisinde izlediği olayda 5'inci katın balkon demirinin üzerine düşen kişiye, evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı. Kişinin binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemezken yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MERSİN BİNANIN ÇATISINDAN SARKAN KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ - Haberler
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