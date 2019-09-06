Binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

06.09.2019 16:49

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beş katlı bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Hastane Caddesi'ndeki beş katlı Karanfil Apartmanı'nın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile ulaştıkları çatıdan kedi yavrusunu alarak indirdi.

Apartman ve çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA