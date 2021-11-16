Binanın çatısında iş makinesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binanın çatısında iş makinesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Binanın çatısında iş makinesi

Adıyaman'da 5 katlı binanın üzerine vinç ile indirilen kepçe (ekskavatör) binayı yıkarak indi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 5 katlı binanın üzerine vinç ile indirilen kepçe (ekskavatör) binayı yıkarak indi.

Adıyaman Yeni Sanayi Mahallesinde bulunan 5 katlı öğrenci yurduna ait binayı yıkması için vinç ile kepçe çatıya bırakıldı. Çatıdan başlayarak iş makinesiyle bina yakılmaya başlandı. Binanın çatısında iş makinesini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından kepçe binayı yıkarak zemin kata indi. - ADIYAMAN

Binanın çatısında iş makinesi

Binanın çatısında iş makinesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title