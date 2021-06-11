Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı bir apartmanın çatısında kanatlarına ip dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı bir apartmanın çatısında kanatlarına ip dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Yahya Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatısında bulunan su oluklarına kırlangıç sıkıştı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın çatı katına merdivenli araç yardımı ile çıkan ekipler, kırlangıcın kanatlarına ip dolanması sonucu sıkıştığını belirledi.

Ekiplerin dikkatli çalışmaları ile kırlangıç sıkıştığı su oluğunun içerisinden çıkarıldı. Daha sonra kanatlarındaki ipler temizlenen kırlangıç doğaya salındı. - KAYSERİ

Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Binanın çatısında iplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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