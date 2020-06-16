Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi... O anlar kamerada
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Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi... O anlar kamerada

Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

16.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:19

Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta annesi pazara giden çocukların 3 katlı binanın çatısında dut topladığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Esenyurt'ta iddiaya göre bir anne çocuklarını evde bırakarak mahallede kurulan pazara gitti. Annelerinin evden çıktığını gören çocuklar da, 3 katlı binanın yanındaki ağaçtan dut yemek için çatıya çıktı. Yaşanabilecek tehlikeyi düşünmeyen çocuklar sürünerek ağaca doğru yanaşarak dut toplamaya başladı. Bir süre çatıda dut toplayan çocukları gören vatandaşlar şaşkına döndü. Çocuklar çevrede bulunan vatandaşların uyarmasıyla dikkatli bir şekilde çatıdan evlerine geri döndü. Yürekleri ağızlara getiren çocukların dut aşkı ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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