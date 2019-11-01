Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu

Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu

Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

01.11.2019 05:28
Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu

Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında binanın en üst katında oturan 7 kişilik aile son anda uykularından uyanarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu
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