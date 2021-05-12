Binanın çatısı 4'üncü kez uçtu
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Binanın çatısı 4'üncü kez uçtu

Binanın çatısı 4'üncü kez uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgarda, 6 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgarda, 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın çatısının 4. kez uçtuğu iddia edildi.

Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5016. Sokakta fırtınanın etkisi ile 6 katılı bir binanın çatısı uçtu. Bina sakinleri, çatının uçmasının ilk olmadığını, 4. kez uçtuğunu ifade etti. bina sakinleri yaşanan mağduriyetten dolayı binayı yapan müteahhitti mahkemeye verileceklerini belirtti.

Bina sakinlerinden Bekir Öztürk, "Her fırtına çıktığında bizim binamızın çatısı uçuyor. 4 defadır binamızın çatısı yıkılıyor. Çatının diğer parçasının da uçmasından endişe duyuyoruz. Binayı yapan müteahhitte 200 bin TL'lik tazminat davası açacağız. Sağlam yapılmadığı için her defasında yıkılıyor. Bir binanın çatısı 4 defa yıkılır mı?" diye konuştu. - ADIYAMAN

Binanın çatısı 4'üncü kez uçtu
Binanın çatısı 4'üncü kez uçtu
Binanın çatısı 4'üncü kez uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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